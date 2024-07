L’hitmaker Shade fa impazzire il pubblico della piscina onde: “Questo parco è una hit, questo pubblico è una hit!”

Prima tappa del festival Music Wave di Aquafan: nel pomeriggio del 9 luglio ha inaugurato la stagione di appuntamenti in Piscina Onde all’Aquafan di Riccione, il re del freestyle italiano e hitmaker, che ha conquistato 12 dischi di platino e 4 dischi d'oro: Shade. Il rapper piemontese ha scatenato il pubblico con i suoi grandi successi. Fisico mozzafiato e occhiali da sole, Shade ha fatto esplodere la Piscina Onde insieme al corpo di ballo di Aquafan, il suo dj Jaro e lo showman local Franky. “Una giornata caldissima ma abbiamo avuto l’onore di inaugurare il festival Music Wave di Aquafan _ dice Shade – Una giornata che è una hit, con un pubblico che è una hit... non potevo non fare le hit dell’estate. Siamo felicissimi io e Jaro di essere qui anche quest’anno, è un onore. Aquafan ci piace tantissimo ed è davvero casa”.

L’hitmaker si è divertito un mondo. Da ‘Bene ma non benissimo’ alla romanticissima ‘Amore a prima Insta’, passando naturalmente per l’’Hit dell’Estate’ e tanti altri successi, il rapper si è esibito in una performance di 25 minuti. Poi spazio all’incontro con i fan e a qualche scivolata tra M280, Extreme e Surfing Hill. Le giornate del festival Music Wave sono appena partite. Si prosegue martedì prossimo con Alex Wyse di Amici, il 23 luglio sarà la volta di Leo Gassmann, il 30 luglio di Rosa Chemical. Ad agosto si prosegue il 6 con Stunt Pilots, il 13 agosto con Cricca e il 20 agosto ospite Il Tre.Questa settimana la festa continua Giovedì 11 Luglio con The long sunset. Torna il lungo tramonto dell'estate all'Aquafan di Riccione. Che giornate saranno? Ben quattro appuntamenti tra Luglio e Agosto, che non finiscono mai: giovedì 11 e 25 Luglio e poi l'8 e il 22 Agosto. Il parco rimane aperto dalle 10 alle 23.30 con oltre 3 km di scivoli aperti fino alle 23. E poi eventi, spazi relax, chioschi, tanta animazione musica... e una Maxi Onda speciale alle 18:30. Negli appuntamenti The Long Sunset di Aquafan, dalle 19 si vivono anche quattro serate indimenticabili insieme a Webboh, la testata web più famosa tra i giovanissimi. Giovedì 11 e 25 luglio ma anche Giovedì 8 e 22 Agosto, Webboh arriva all'Aquafan di Riccione, negli spazi della Walky Cup con svariati ospiti (quelli più amati dalle generazioni Zeta e Alpha) che saranno i protagonisti di uno show pieno di sorprese. Nell'appuntamento dell'11 luglio gli ospiti saranno Matteo Robert, Pucho, Leo Bonni, Alice e Giogia Mordenti.Venerdì 12 Luglio poi spazio a BEAT WAVE con i dj di tutta Italia che si esibiscono dagli scivoli. Aquafan e AlphaTheta si uniscono in partnership per presentare l’evento BeatWave con le esibizioni dei talenti delle scuole DJ italiane del network AlphaTheta/PioneerDJ. Tutti i venerdì di luglio (12, 19 e 26) arriveranno in consolle gli artisti della nuova generazione djing di Music Academy Rimini, NAM Milano e Mec Academy Napoli. In ogni data, otto talentuosi DJ provenienti da tutta Italia si esibiranno in quattro location uniche: dalle piattaforme aree di Strizzacool e Black Hole, passando per l’Extreme e il RiverRun. E infine il rito collettivo alle 14:30 sul palco della Piscina Onde.