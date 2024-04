Shock anafilattico dopo aver mangiato un pezzo di formaggio, i medici la salvano durante un concerto

Sono stati attimi di grande spavento, durante il concerto Candlelight di Torriana, per un’ex insegnate, di 71 anni, oggi in pensione. Mentre si stava svolgendo la manifestazione, ha accusato un malore a causa di un improvviso shock anafilattico che le ha fatto perdere i sensi. E’ possibile che il malore sia stato dettato da un cibo mangiato prima di recarsi al concerto: probabilmente un formaggio durante l’aperitivo.

Inizialmente la donna non ha avuto alcun sintomo, ma proprio durante la manifestazione ha iniziato ad accusare un forte giramento di testa e la vista ha iniziato ad appannarsi, fino a perdere conoscenza. L’ex insegnante, che si chiama Valdivia Sammarini, ha ricostruito quanto accaduto attraverso un messaggio sui social, utile anche per ringraziare chi l’ha prontamente soccorsa fino al trasporto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

“Al concerto Candlelight di Torriana, con musiche di Vivaldi, ho avuto uno shock anafilattico dovuto probabilmente a un formaggio mangiato 2 ore prima, a cui ero allergica - racconta la vittima sui social -. Sono stata priva di conoscenza per alcuni minuti e il concerto è stato subito interrotto. Voglio ringraziare pubblicamente il pronto intervento di alcune dottoresse presenti in sala, la tempestività e la gentilezza del personale dell'ambulanza, la professionalità, tempestività ed efficienza del giovane personale del Pronto soccorso di Rimini. Non parliamo sempre di malasanità o di gioventù svogliata o incompetente. Un grazie sentito anche ai bravi musicisti che hanno interrotto il concerto per tutto il tempo necessario”. La donna ha voluto assicurare tutti sulle sue condizioni salute nettamente migliorate con il trascorrere delle ore.