Shopping senza pagare con la borsa schermata, in tre finiscono in manette

E' andata male a un trio di malviventi che, nel pomeriggio di sabato, hanno cercato di fare shopping in due boutique del centro commerciale "Le Befane" senza pagare. A finire in manette sono stati un 29enne, un 23enne e un 22enne, tutti di origini sudamericane, arrestati in flagranza dai carabinieri di Rimini. I malviventi, utilizzando una borsa schermata, avevano fatto incetta di capi d'abbigliamento per un valore di oltre 600 euro e dopo averli insaccati si sono diretti verso l'uscita convinti di aver beffato il sistema anti-taccheggio. Le loro manovre, però, non sono passate inosservate al personale della sicurezza che ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma, arrivati sul posto, hanno bloccato i ladri e recuperato la refurtiva. I malviventi sono stati quindi portati in caserma e arrestati con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso e, dopo aver trascorso il fine settimana in camera di sicurezza, sono stati processati per direttissima lunedì mattina.