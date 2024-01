Tutti in un chilometro quadrato, show di Capodanno in piazza sulle note di Bradipop e Velvet

Nonostante la pioggia intermittente, migliaia di persone con il naso all’insù hanno celebrato l’arrivo del nuovo anno con il videomapping proiettato sulla facciata del Municipio. E dopo il brindisi collettivo, gli abbracci e gli auguri, i deejay in piazza Ganganelli, al Combarbio, e nelle vie Don Minzoni e Cavour hanno aperto le danze per la festa più lunga dell’anno. Oltre a quelli che hanno brindato nelle osterie, nei ristoranti e locali del centro storico – che hanno registrato il tutto esaurito – in tanti, infatti, hanno deciso di salutare l’arrivo del 2024 in una piazza Ganganelli gremita dove, dopo il saluto della sindaca Alice Parma alla città, è iniziato il countodown accompagnato dallo spettacolo di luci e animazione architetturale ideato dal visual designer Luca Agnani.

Spenti i riflettori sull Municipio, si sono accesi quelli delle piste da ballo in piazza Ganganelli con la musica italiana ’80-’90 e Afro del Bradibop, al Combarbio con il rock del Velvet e nelle vie Don Minzoni e Cavour, rispettivamente con techno-house e commerciale. Il pubblico si è quindi distribuito a seconda del genere musicale preferito, senza particolari problemi di assembramenti nonostante il consistente afflusso di persone, e ha ballato e festeggiato fino alle prime ore del mattino. Come da programma, infatti, l’intrattenimento musicale è terminato alle ore 4.

Un nuovo successo e una conferma, quindi, per la festa del Capodanno in un Chilometro quadrato organizzata da Citta Viva con il sostegno di Amministrazione comunale, FoCus e la collaborazione di Bradipop Club e Velvet Club & Factory.

“Il Capodanno in un chilometro quadrato di Santarcangelo è ormai una formula consolidata – dichiara la sindaca Alice Parma – che entra a pieno negli eventi di sistema della Romagna. A dieci anni dalla sua prima edizione, è diventato un punto di riferimento per turisti e visitatori che amano stare nella Città Slow: la dimostrazione sono gli alberghi e le strutture ricettive sold out e le visite alle grotte, ai musei e alle altre attrazioni di Santarcangelo che triplicano ogni anno. Ad arricchire le proposte storico-culturali che la città offre, le mostre di arte pubblica e diffusa delle quali poter godere facendo una fantastica visita immersiva della città”.

“Come tengo sempre a sottolineare in queste occasioni – conclude la sindaca Parma – una città vivace, attrattiva, ricca di proposte culturali e di intrattenimento è il risultato di uno sforzo collettivo, di un lavoro di squadra. Rispetto alla festa del Capodanno, in particolare, è doveroso ringraziare chi ha collaborato con l’Amministrazione comunale per la riuscita dell’evento, a partire dall’organizzatore Città Viva e dalle due discoteche Bradipop e Velvet che come sempre ci hanno regalato una serata magica. Infine, ringrazio gli agenti della Polizia locale e le forze dell’ordine per il costante presidio a garanzia di un corretto svolgimento della manifestazione”.