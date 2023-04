Con il lungo ponte del 25 aprile torna Shuttlemare. Oltre 1200 utenti hanno già scaricato la nuova app

Con il lungo ponte del 25 Aprile in arrivo, torna Shuttlemare, il servizio gratuito di trasporto a chiamata che il comune di Rimini mette a disposizione dei cittadini e dei turisti per raggiungere in maniera facile, veloce ed ecologica la spiaggia sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100. Dopo l’ottima partenza del weekend pasquale, con oltre 550 passeggeri trasportati, dal 22 al 25 aprile il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Il numero di cittadini e turisti che scelgono Shuttlemare per raggiungere la spiaggia come alternativa all’utilizzo dell’auto è in costante aumento, come testimonia il numero di utenti che hanno scaricato la nuova app di prenotazione My Start Romagna: sono 1230, infatti, i download registrati ad oggi. Nel mese di maggio il servizio sarà attivo tutti i sabati, le domeniche e i festivi, dalle 9 alle 21. Dal 2 giugno, poi, Shuttlemare sarà attivo tutti i giorni.

Come funziona il servizio

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia: è possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla Shuttlemare p Map, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.

È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).