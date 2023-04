Shuttlemare fa subito il pieno, più di 550 passeggeri nel primo fine settimana di servizio

Ottima partenza per Shuttlemare, il servizio gratuito di trasporto a chiamata che il comune di Rimini propone per il terzo anno consecutivo, mettendo a disposizione dei cittadini e dei turisti un collegamento facile, veloce ed ecologico per raggiungere le spiaggia sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100. Sono stati oltre 550 i passeggeri che da sabato 8 aprile, primo giorno di servizio a lunedì sera hanno scelto il bus per spostarsi verso il mare, con quasi il doppio dei viaggi realizzati rispetto alla Pasqua 2022.

Un servizio quindi che sempre di più sta entrando a far parte delle abitudini dei cittadini e dei turisti, che hanno l’opportunità di rinunciare all’auto lasciandola a casa o nei parcheggi scambiatori e recarsi alla fermata più vicina a monte della ferrovia, per arrivare comodamente al mare. Questo primo ponte festivo ha rappresentato quindi un battesimo positivo per Shuttlemare in prospettiva dei prossimi fine settimana primaverili, densi di eventi, come testimoniano anche gli oltre mille utenti che hanno già scaricato la nuova app My Start Romagna, indispensabile per prenotare la navetta.

Grande afflusso di viaggiatori anche per il Metromare, il trasporto rapido costiero che collega la stazione centrale a Riccione, in particolare nel pomeriggio di Pasqua e di Pasquetta.

“Sappiamo che Shuttlemare è un servizio che piace e già lo scorso anno abbiamo assistito a una impennata nel numero di utilizzatori – sottolinea l’assessora Roberta Frisoni – Una tendenza che credo sarà confermata anche questa stagione, come dimostrano i numeri di questo primo fine settimana. Ci aspettiamo che già dai prossimi weekend Shuttlemare possa essere sempre più utilizzato da cittadini e dagli ospiti, che possono fare affidamento su collegamento comodo, veloce e gratuito e che rientra tra le azioni dell’Amministrazione per promuovere la mobilità sostenibile e alleggerire il peso delle auto private sulle strade della città”.

Come funziona

Shuttlemare è un servizio gestito da Start Romagna è attivo tutti i sabati e le domeniche, i prefestivi e i festivi, dalle 9:00 alle 21:00. A partire dal 2 giugno e fino al 10 settembre, il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle 9:00 alle 21:00.

Il servizio è rivolto a chi arriva dalle aree a monte della ferrovia: è possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla Shuttlemare Map, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare. Usare la navetta Shuttlemare è ancora più facile: è possibile lasciare l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).