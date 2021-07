ShuttleMare, nel fine settimana 100 i passeggeri delle navette per arrivare in spiaggia

Il servizio lanciato in via sperimentale da Comune e azienda tpl Start Romagna per collegare i parcheggi a monte della città alla battigia

Raggiungere la spiaggia senza dover pensare al parcheggio? Tra sabato e domenica della settimana scorsa, sono state quasi 50 le corse partite e un centinaio i passeggeri trasportati, soprattutto nella seconda giornata. E in due giorni oltre 400 utenti si sono iscritti all'app Shotl, necessaria per la prenotazione del servizio. Sono i numeri a Rimini di ShuttleMare, lanciato in via sperimentale da Comune e azienda tpl Start Romagna lo scorso weekend. "La nuova modalità di trasporto si presenta come una alternativa comoda, sicura, ecologica e non da ultimo gratuita per chi solitamente raggiunge il mare con la propria auto", assicura soddisfatto il Comune. Il servizio, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21 fino al 29 agosto, è disponibile solo su prenotazione. Viaggiano autobus di dimensioni ridotte, limitati al momento al trasporto di 14 o 16 passeggeri per il rispetto delle disposizioni antiCovid, che consentono un carico all'80% della capienza. È possibile compiere anche il tragitto inverso, prenotando il proprio shuttle per tornare dalla spiaggia alla propria auto o al proprio alloggio. Il tempo stimato di attesa della navetta è di massimo 15 minuti dalla richiesta (in media 5-10 minuti), attesa che si annulla prenotando il servizio in anticipo.

Per la zona di Rimini nord debutta invece la nuova navetta dedicata alle zone di San Giuliano, Rivabella e Viserba. Il servizio è attivo tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17.30 alle 19.30, e consentirà di collegare il parcheggio Ovest della Fiera di Rimini alla stazione ferroviaria di Viserba, da dove poi è possibile raggiungere le spiagge di Rimini nord. "I primi risultati dello Shuttle mare per Rimini sud- commenta l'assessora comunale alla Mobilità Roberta Frisoni- sono incoraggianti e ci lasciano ben sperare per una crescita costante di un servizio innovativo, comodo e gratuito. Parallelamente, contiamo di avere la collaborazione degli operatori per promuovere il servizio di navetta che interessa Rimini nord".