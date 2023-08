Resta impigliata con i capelli nel bocchettone della piscina: 12enne in gravi condizioni

Grande paura ieri pomeriggio in un residence di Misano Adriatico, dove una bambina ha rischiato di annegare. Erano le 17 quando la piccola, una turista francese di 12 anni residente in Svizzera, si è tuffata nella piscina della struttura, rimanendo però impigliata con i capelli - dalle prime informazioni - nel bocchettone di aspirazione della vasca.

Il proprietario del ristorante del residence ha soccorso la 12enne bloccando l'impianto della piscina e iniziando subito la rianimazione, ma la piccola era già incosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato la turista d'urgenza in ospedale a Rimini, dove si trova in coma farmacologico. La bimba sarebbe in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto per far luce sulla vicenda i Carabinieri di Misano.