Si accascia sul volante e muore, tragedia nel parcheggio

Dramma nel parcheggio di via Italo Flori, a Rimini, nel pomeriggio di mercoledì dove un automobilista ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La vittima, un 71enne, è stato visto intorno alle 15.30 dai passanti procedere a passo d'uomo con il proprio veicolo per poi accasciarsi sul volante e andare a sbattere contro il muro della struttura. E' scattato l'allarme e, sul posto, si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare l'uomo ma nonostante tutti i tentativi alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.