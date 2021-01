Si aggira con fare sospetto all'interno del parco, il pusher arrestato dopo l'inseguimento

E' scattato un controllo e il 39enne, non appena notata la Volante, si è allontanato. Poi il tentativo di fuga in direzione del parcheggio di via Roma

Una volante della Polizia di Stato, in transito in Via Roma, angolo via Bastioni Orientali, era impegnata in un normale controllo del territorio quando ha notato nei pressi del Monumento alla Resistenza, all’interno del parco Cervi, un 39enne algerino che con fare sospetto si era avvicinato ai frequentatori del parco seduti sulle panchine.

E' scattato un controllo e il 39enne, non appena notata la Volante, si è allontanato. Poi il tentativo di fuga in direzione del parcheggio di via Roma (sotto al ponte di legno) e poi anche se tallonato dall’operatore, ha attraversato via Roma incurante del traffico. A questo punto il poliziotto è riuscito definitivamente a bloccare il soggetto.

Addosso al 39enne la polizia ha trovato un buon quantitativo di marijuana, suddivisa in tre involucri di plastica. All’interno della tasca destra della giacca indossata dal 39enne, è stata rinvenuta una confezione di multivitaminico, con all’interno celati 4 involucri contenenti anch’essi marijuana.

Inoltre all’interno della tasca centrale dello zainetto dell’algerino, è spuntato un coltello a serramanico per il quale è stato deferito in stato di libertà avendo portato con sé uno strumento atto ad offendere senza alcun giustificato motivo.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il 39enne algerino annoverava precedenti di polizia per rapina in concorso, rapina Aggravata, oltraggio, resistenza e olevinza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché detenzione di droga ai fini di spaccio nel 2013. Per tali ragioni l’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.