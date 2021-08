Si aggirava in un giardino privato con gli arnesi da scasso, bloccata dai carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì, durante i controlli del territorio, i carabinieri della Stazione di Misano hanno arrestato una giovane ladra. La ragazza, una 19enne, è stata notata dai militari dell'Arma mentre si aggirava all'interno di un giardino privato di un condominio per poi allontanarsi in tutta fretta. Bloccata e identificata, la giovane è stata trovata in possesso di vari arnesi da scasso e ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire tre tentativi di effrazione ai danni di altrettanti appartamenti dello stabile. La 19enne è stata quindi arrestata per tentato furto in abitazione.