Si allontana da casa con intenti suicidi, trovata dai carabinieri in stato confusionale

A dare l'allarme, nella giornata di mercoledì, erano stati i parenti di una 60enne residente a Savignano che si era allontanata da casa nella mattinata palesando intenti suicidi. I militari dell'Arma, dopo aver fatto scattare le ricerche, hanno diramato la nota anche agli altri comandi provinciali che si sono attivati per cercare di individuare la donna. A scoprirla è stata una pattuglia della Stazione di Rimini porto che, perlustrando il centro commerciale "I Malatesta", hanno notato la 60enne seduta su una panchina in evidente stato confusionale. I carabinieri sono entrati in azione e, viste le condizioni della signora che appariva stanca e provata, hanno chiesto l'intervento del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna che, per dei problemi di salute, doveva assumere farmaci salvavita mentre nel frattempo sono stati avvisati i parenti che sono accorsi a Rimini. Al termine degli accertamenti sanitari, la 60enne è stata riaffidata ai famigliari che hanno ringraziato i militari dell'Arma per il loro aiuto.