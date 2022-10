Si alza il sipario sulla stagione del Teatro Galli, al via la campagna di abbonamenti

Il Teatro Galli apre le porte al sogno e accende i riflettori su Stagione ricca di appuntamenti, portando sul palco alcuni tra i più affermati interpreti e autori dello spettacolo italiano. Da domani, sabato 8 ottobre, si apre la campagna abbonamenti per la Stagione di prosa e danza 2022-2023: un ritorno, dopo lo stop dettato dalle incertezze legate alla pandemia, che permetterà al pubblico di selezionare il proprio percorso teatrale preferito e non perdere neppure uno spettacolo. Due i percorsi in cartellone che seguono la consueta distinzione: i turni ABC e il turno D altri percorsi, accomunati dall’alta qualità delle produzioni proposte e dal talento dei protagonisti che calcheranno la scena.

I turni ABC si aprono venerdì 28 ottobre (con repliche sabato 29 e domenica 30) con I due gemelli veneziani, diretto da Valter Malosti. Il programma prevede poi L’Attesa (22-24 novembre 2022), testo contemporaneo di Remo Binosi diretto da Michela Cescon, con Anna Foglietta e Paola Minaccioni. Alessandro Serra porta al Galli La tempesta di William Shakespeare (21-23 dicembre 2022), mentre Maria Amelia Monti e Marina Massironi, sono le vulcaniche protagoniste de Il marito invisibile (17-19 gennaio 2023), commedia scritta e diretta da Edoardo Erba. Titolo tra i più attesi Mine Vaganti (17-19 febbraio 2023), trasposizione di uno dei pluripremiati film di Ferzan Ozpetk, affidato a un cast che vede Francesco Pannofino, Iaia Forte, SimonaMarchini. Massimo Popolizio dirige Uno sguardo dal ponte, dramma della gelosia di Arthur Miller (10-12 marzo 2023), mentre chiude il percorso Lazarus (5-7 aprile 2023) l’opera-rock ideata e voluta da David Bowie poco prima della sua scomparsa, che nella versione italiana proposta da Malosti vede nel cast Manuel Agnelli, Casadilego, Roberto Latini, l’attrice e danzatrice MichelaLucenti.

Articolato e ricco di proposte che spaziano dai grandi classici contemporanei a lavori di ricerca, il programma del turno D-altri percorsi. Si apre martedì 29 novembre con L’Oreste di Francesco Niccolini, con Claudio Casadio, Attesa per il ritorno a Rimini di uno dei grandi Maestri del teatro italiano, Umberto Orsini, per portare in scena Le memorie di Ivan Karamazov (7 dicembre 2022). Il percorso prosegue con un altro capolavoro del Novecento: Aspettando Godot di Samuel Beckett (29 gennaio 2023), nella rilettura firmata dal grande regista greco Theodoros Terzopoulos. Completa il trittico di classici La peste di Camus. Il tentativo di essere uomini (2 febbraio 2023) un’inedita versione teatrale diretta Serena Sinigaglia. È invece una riflessione sulla condizione della famiglia di oggi Dei figli (25 gennaio 2023), di Mario Perrotta. Completano il cartellone due compagnie pluripremiate della scena contemporanea: Fanny&Alexander (1° marzo 2023) si affida a due attrici d’eccezione, Anna Bonaiuto e ValentinaCervi, per Addio Fantasmi, tratto dall’omonimo romanzo di Nadia Terranova e coprodotto da Ravenna Festival. È ambientato in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, Miracoli metropolitani, il lavoro più politico di Carrozzeria Orfeo (16 marzo 2023).