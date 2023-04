Si ampliano i parcheggi nella zona nord per la nuova piscina, Corderia, mercato e Stazione di Viserba

Oltre ai 100 posti già realizzati vicino alle scuole e al sottopasso ciclopedonale di Viserba - e all’apertura del parcheggio in via Pallotta, realizzato in accordo con il privato - sono diverse le aree di parcheggio previste nella zona nord che andranno ad ampliare e migliorare la viabilità in alcune aree più sensibili e altre di nuova costruzione. Un aggiornamento, condiviso anche in Consiglio comunale, che mette in evidenza l’aumento del numero di stalli e la previsione per la viabilità che rimane sostanzialmente invariata. Il numero di posti auto pubblici, previsti dal progetto esecutivo, in aggiunta rispetto agli attuali a servizio della nuova piscina comunale, sono 21 lungo via Cenci e 33 nel parcheggio di nuova realizzazione con ingresso dal parcheggio esistente, in prossimità del “Centro Culturale Viserba 2000”. In entrambi i casi 4 stalli sono riservati alle persone diversamente abili. Nessuna modifica è prevista per la viabilità interna alle vie Cenci e Baroni.

Lo spostamento del mercato del lunedì di Viserba, programmato per lasciare spazio ai lavori per la nuova piscina, è previsto a partire dal 12 giugno nell’area parcheggio delle scuole Fermi. Uno spostamento possibile, per essere pronti all’apertura delle scuole, visto che gli stalli interessati dal mercato variano tra la stagione estiva e quella invernale. Differenti modalità, a secondo delle esigenze, che saranno sempre monitorate in questa fase sperimentale, per possibili adeguamenti e miglioramenti. Anche in riferimento al comparto della nuova Corderia di Rimini dove è prevista la realizzazione di un nuovo supermercato, sono progettati nuovi parcheggi a servizio dell’intera area commerciale che sarà di circa 2000 mq. Complessivamente saranno 305 i posti auto pubblico previsti, suddivisi in 5 stralci funzionali delle opere di urbanizzazione, che devono risultare completate entro il 2029, cui si aggiungono i posti auto pertinenziali delle funzioni residenziali e commerciali.

Non è previsto invece per ora nessun ampliamento dei parcheggi pubblici nell’area del Conad Superstore anche se quel comparto è interessato da un progetto di riqualificazione e l’amministrazione comunale sta lavorando per la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale. Nella zona della Stazione di Viserba infine, l’Amministrazione Comunale sta rinnovando la richiesta di ampliare la dotazione di sosta - in prima istanza rigettata da RFI - in quanto ITALFERR sta redigendo un progetto di raddoppio della linea, proprio in corrispondenza della stazione di Viserba. Un ampliamento per il quale è giustificato un corrispondente adeguamento delle aree circostanti e quindi anche un aumento degli stalli di parcheggio.