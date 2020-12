Si apparta con un cliente, gli strappa il costoso Rolex e poi urla fingendo di essere stato aggredito: in carcere un 31enne

Lunedì sera i Carabinieri di Miramare a seguito di una specifica attività d’indagine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un peruviano di 31 anni, clandestino e senza fissa dimora, destinatario della misura emessa dal GIP del Tribunale di Rimini il 7 dicembre scorso in quanto accusato di rapina, commessa nel settembre ai danni di un uomo di Mirandola

La vittima della rapina, un 47enne, era appena uscito da un noto locale di divertimento in viale Principe di Piemonte. Mentre stava per salire in auto è stato avvicinato dall'aggressore che, prospettandogli un approccio sessuale, lo ha condotto in un luogo appartato dove, simulando di farsi toccare le parti intime, gli ha strappato il lussuoso Rolex che indossava al polso, dileguandosi successivamente.

La vittima nel tentativo di ritornare in possesso del maltolto ha inseguito a piedi il malfattore ed una volta raggiunto è stato minacciato e spintonato. Il peruviano ha iniziato però a gridare e a chiedere aiuto, simulando di essere la vittima dell'aggressione.

I Carabinieri all’epoca dei fatti, intervenuti immediatamente sul posto, dopo aver acquisito la denuncia, hanno avviato una serrata attività investigativa che ha permesso di identificare l’autore della rapina, i cui risvolti, rapportati alla locale Autorità Giudiziaria hanno permesso di assicurare alla giustizia il malvivente. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in caserma ed espletate le formalità di rito è successivamente accompagnato al carcere di Rimini a disposizione del giudice.