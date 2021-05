Si aprono i cantieri a Misano Monte: al via la manutenzione dei marciapiedi

Sono partiti lunedì i lavori di messa in sicurezza del marciapiede della strada provinciale 50, a Misano Monte. L’intervento di manutenzione riguarderà un tratto di 400 metri posto tra le vie Saffi e Pozzo Castello, nel centro di Misano Monte, e servirà a ripristinare le condizioni di percorribilità in sicurezza del marciapiede, che con il tempo aveva subito ammaloramenti, oltre a ripristinarne l’aspetto estetico. I lavori sono eseguiti dalla ditta Fondovalle di Modena e rientrano in un piano di interventi di messa in sicurezza delle strade comunali di importo complessivo di 400 mila euro, di cui 40 mila euro previsti per questo singolo intervento. Domani, invece, prenderanno il via i lavori di asfaltatura della nuova rotatoria all’incrocio tra Via della Stazione e Via Petrarca. I lavori, eseguiti dalla ditta CTR, comporteranno la chiusura dell’incrocio per l’intera giornata. Il traffico veicolare sarà deviato in Via Dante e Via Platani. Sarà consentito il transito ai soli autobus e mezzi di soccorso.