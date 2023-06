Si arrampica sulla facciata del palazzo dell'amica e precipita nel vuoto

Ci sono ancora diversi punti oscuri sul quanto accaduto nella prima mattinata di mercoledì in via Giove, a Rimini, dove un ragazzo 33enne è precipitato nel vuoto. Secondo quanto ricostruito sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri, intorno alle 10.30 i residenti della palazzina al civico 12 hanno sentito un tonfo e quando si sono affacciati alle finestre hanno visto sul selciato del condominio il giovane a terra dolorante e hanno dato l'allarme facendo intervenire il 118 e i militari dell'Arma. Soccorso dai sanitari il ferito, dolorante ma non in pericolo di vita, avrebbe raccontato di aver avuto un appuntamento con la proprietaria dell'appartamento al secondo piano che però è attualmente affittato a un inquilino.

Il 30enne, dopo aver suonato il campanello, avrebbe ricevuto il rifiuto di aprire la porta da parte di chi si trovava nell'abitazione e che non lo conosceva. Nonostante questo, però, il ragazzo avrebbe iniziato ad arrampicarsi sulla grondaia per raggiungere l'appartamento ma a metà salita avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto e facendo un volo di circa 6 metri. Stabilizzato dai sanitari, è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena per le cure del caso.