Al Poultry Forum gli stati generali della filiera avicola. "Si consumano meno uova, studieremo i motivi"

Calo dei consumi e aumento dei costi delle materie prime, rapporto con la distribuzione, mercato interno e internazionale, esperti dal mondo su ricerca e innovazione tecnologica per rispondere alle richieste di sostenibilità, strategie future e dialogo con le Istituzioni. Fieravicola Poultry Forum & B2b, in programma al Rimini Expo Center dal 4 al 6 maggio prossimi, sarà una intensa tre giorni di approfondimento di tutte queste tematiche, occasione di incontro per i protagonisti della filiera avicola italiana e internazionale, partendo dai contenuti e con l’obiettivo di individuare strategie condivise.

L’evento si svolgerà in contemporanea a Macfrut (4-6 maggio 2022) ed è promosso da Fieravicola in collaborazione con Assoavi, Unaitalia e le associazioni scientifiche di settore. Ospiterà una prima giornata dedicata alla valorizzazione del prodotto finito, una seconda giornata incentrata sulle tematiche internazionali e una terza con sessioni dedicate agli aspetti tecnico-scientifici con esperti da tutto il mondo, organizzata in

collaborazione con Wpsa (World Poultry Science Association), Sipa (Società italiana di Patologia Aviaria) e Asic (Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura).

Si tratta di un appuntamento che si svolgerà negli anni pari, alternandosi a Fieravicola (vetrina fieristica a cadenza biennale che si tiene negli anni dispari), con lo scopo di mantenere un contatto continuativo e un dialogo con tutti i protagonisti della filiera, coinvolgendo anche stakeholder, istituzioni, studiosi. Protagonista “speciale” di questa prima edizione è il segmento delle tecnologie.

“Abbiamo pensato a un taglio molto professionale per questo appuntamento, partendo dalle esigenze del settore – fa esordio il presidente di Fieravicola Renzo Piraccini in occasione della presentazione della prima edizione - Lo crediamo un evento innovativo che consentirà ai protagonisti della filiera di non disperdere relazioni avviate e di aggiornare un sistema di networking fondamentale per individuare strategie vincenti, proprio partendo dalle esigenze del settore. Il nostro obiettivo è portare al Poultry Forum un migliaio di operatori tra italiani e stranieri con il supporto dei nostri partner, la collaborazione dell’associazione Avicola Eurasiatica e il fondamentale contributo di Ice per i paesi del Nord Africa”.

“Per la filiera è un momento delicato – sottolinea Stefano Gagliardi direttore generale di Assoavi - ci troviamo a fare i conti con una importante diminuzione dei consumi soprattutto per quanto riguarda la filiera uova e dobbiamo capire i motivi di tale cambiamento negli acquisti dei consumatori. Se a questo aggiungiamo l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia nonché l’ondata di epidemia aviaria, ci rendiamo conto del preoccupante momento che la filiera sta attraversando e della necessità di fare il punto della situazione. Queste sono solo alcune delle problematiche da analizzare e interpretare”.

“Il primo obiettivo di questo evento è quello di dare continuità alle relazioni che sono nate a Fieravicola nel settembre scorso - sottolinea Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, intervenendo al webinar -. La seconda giornata avrà un taglio internazionale, con 3 slot convegnistici che proporranno rispettivamente un focus sui mercati internazionali con l’intervento di esperti per individuare i trend nel medio e lungo termine, si parlerà poi di sostenibilità e normative europee per cercare di comprendere l’apporto alla produzione sostenibile delle tecnologie più avanzate. Ultimo focus della giornata sarà in collaborazione con l’Associazione Avicola Eurasiatica e saranno presenti esperti e produttori di Russia, Ucraina e altri paesi dell’Eurasia. Per l’Europa presenze dalla Polonia e delegazioni dal Nord Africa”.