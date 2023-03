Si corre la 43esima edizione della StraRiccione, ecco le modifiche alla viabilità

Domenica 19 marzo andrà in scena una grande giornata di sport nella Perla verde: si svolgerà infatti la 43esima edizione della “StraRiccione”. Alcune centinaia di partecipanti prenderanno parte alle competizioni podistiche a partire dalle 9,30 dal cuore della città, viale Ceccarini. Tramite e-mail è possibile iscriversi per tutta la giornata di oggi all’indirizzo riccionepodismo@gmail.com ma sarà possibile effettuare l’iscrizione anche la mattina della gara fino a 30 minuti prima della partenza. E’ prevista una gara competitiva sulla lunghezza dei 12 chilometri ed è possibile partecipare a una corsa non competitiva sulla misura di 6 o 12 chilometri. Il circuito è di 6 chilometri: chi sceglie di partecipare alla competizione dovrà completarlo due volte, gli altri potranno scegliere se fare un solo giro oppure due.

“La StraRiccione è uno degli appuntamenti storici della primavera dello sport riccionese - dice l’assessore allo Sport Simone Imola -, un’occasione di festa per la nostra città grazie ad una formula ormai collaudata che vanta sempre un alto numero di partecipanti. Eventi come questo sono molto importanti per le comunità sportive, un appuntamento di sport ma soprattutto un momento di aggregazione per tutti che si ripete da 43 anni. La StraRiccione incarna perfettamente lo spirito e la filosofia che vogliamo dare alla nostra città: una perla verde, una isola felice dove praticare tutti gli sport. Un grazie per lo sforzo e l’impegno a chi organizza questi importanti appuntamenti e alle realtà sportive che ci regalano un’altra domenica da vivere a piedi, immersi nella bellezza della nostra città”.

Come cambia la viabilità

Trattandosi di una gara podistica che per buona parte si svolgerà su percorsi ciclabili la viabilità cittadina non verrà stravolta. Anche la durata dei possibili disagi sarà piuttosto limitata perché la corsa prenderà il via alle 9,30 e nel giro di un paio d’ore dovrebbe essere conclusa. La partenza e l’arrivo sono previsti nel tratto a mare della ferrovia di viale Ceccarini. I partecipanti alla 43esima edizione della StraRiccione proseguiranno sulla pista ciclabile del Lungomare della Repubblica in direzione sud per poi proseguire su viale Torino, dove transiteranno sulla corsia lato mare della carreggiata (chi arriva in auto da Misano Adriatico sarà costretto a svoltare a sinistra in viale San Gallo, non potendo proseguire in direzione centro di Riccione). Anche i podisti correranno sul viale San Gallo (che resterà a due sensi di marcia), occupando una parte della corsia lato Rimini. La corsa poi proseguirà sui viali Enna, Michelangelo, Colombo, San Martino e Gramsci, fino all’arrivo in viale Ceccarini. Queste ultime strade saranno chiuse in entrambi i sensi di marcia ma verranno garantiti gli attraversamenti agli incroci da volontari e Protezione civile.

La viabilità verrà gestita dagli agenti della Polizia locale del Comune di Riccione.