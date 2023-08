Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco, salvato in extremis dagli agenti della Questura

Una feroce litigata con la moglie ha rischiato di trasformasi in tragedia quando l'uomo, un romeno 36enne, si è cosparso di benzina minacciando di trasformarsi in una torcia umana. Tutto è avvenuto intorno alla mezzanotte quando, all'incrocio tra le vie Pascoli e Flaminia, una coppia in sella a uno scooter ha visto l'uomo che in stato di forte agitazione aveva afferrato la pompa dell'erogatore innaffiandosi col carburante. Allo stesso tempo il 36enne, con un cellulare in mano, stava facendo una videochiamata a quella che si è poi rivelata essere la moglie annunciandole il gesto estremo. I passanti hanno dato l'allarme e, nell'area di rifornimento, si è precipitata una Volante della Questura di Rimini con gli agenti che si sono scaraventati contro l'uomo strappandogli di mano l'erogatore e bloccandolo in sicurezza mentre nel frattempo sono sopraggiunti i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Il personale del 115, con le manichette, ha provveduto a lavare lo straniero per eliminare il liquido infiammabile per poi affidarlo ai sanitari che lo hanno trasportato all'Infermi per le cure del caso.