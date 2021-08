Si cosparge di sabbia per mimetizzarsi con la spiaggia e ruba la borsa ad una ragazza: arrestato

Una intensa attività di controllo è stata svolta dai Carabinieri della Compagnia di Rimini nel weekend della settimana rosa che ha visto impegnato decine di Carabinieri nei servizi straordinari di controllo del territorio che hanno portato all’arresto di 2 persone ed alla denuncia di altre 4 nonché alla segnalazione di diversi giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno dispiegato pattuglie, anche a piedi, che hanno garantito una costante vigilanza nei punti individuati come i più sensibili per l’ Ordine Pubblico.

Gli interventi

Un 26enne albanese domiciliato a Rimini è stato arrestato dai Carabinieri: la sera della “Notte Rosa” nella zona di Miramare, l'uomo è stato sorpreso mentre cedeva quattro dosi di cocaina a due tossicodipendenti del luogo, in cambio di 70 euro a dose. La successiva perquisizione sulla persona ed in casa dell’arrestato hanno permesso di rinvenire e porre sotto sequestro ulteriori 20 grammi circa di cocaina ed oltre 7.500 euro quale provento della fiorente attività di spaccio. I due acquirenti sono stati invece segnalati alla locale Prefettura per uso stupefacenti. L’arrestato è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, nonché all’ammenda di quasi 2700 euro, pena sospesa.

Arrestato anche un 36enne marocchino: l’extracomunitario, approfittando dell’oscurità, dopo essersi cosparso di sabbia per mimetizzarsi con la spiaggia, è stato sorpreso e bloccato dai militari operanti, subito dopo aver asportato la borsa contenente denaro documenti ed il telefono cellulare ai danni di una turista 21enne di Cesena, che l’aveva momentaneamente appoggiata sul lettino mentre si intratteneva con alcune amiche. L’arrestato ha scelto il rito normale e il Giudice in attesa del processo ha disposto il suo accompagnamento al carcere di Rimini.

Nel pomeriggio di sabato, nei pressi del bagno 24 i carabinieri della Stazione di Rimini Porto, su segnalazione della vittima, hanno intercettato ed identificato sul lungomare Tintori, un tunisino di 22 anni poiché poco prima aveva asportato da sotto l'ombrellone dello stabilimento balneare una borsa ai danni di una turista della provincia di Torino. Il controllato a sua volta è stato trovato in possesso di 6 telefoni cellulari che dalle indagini sono risultati rubati poco prima da altrettante vittime turiste negli stabilimenti balneari circostanti. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato e per la ricettazione dei telefoni di cui è stato trovato in possesso. Tutti gli apparati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione anche il tunisino di 26 anni sorpreso in viale Regina Elena dai carabinieri della stazione di Rimini Principale in possesso di un telefono cellulare rubato poche ore prima ai danni di un turista di Bologna. La vittima attraverso l'applicazione specifica per il rintraccio del telefono cellulare aveva fornito indicazioni precise ai militari che lo hanno fermato con il maltolto nascosto addosso. Anche in questo caso il telefono è stato restituito al legittimo proprietario.

La sera di venerdì, infine, i carabinieri hanno intercettato identificato un 42enne originario della provincia di Salerno che lungo la passeggiata di viale Regina Elena aveva rubato con destrezza il portafogli ai danni di un turista della provincia di Macerata. L’indagato è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto. I carabinieri della Sezione Operativa del NOR la sera di sabato hanno denunciato in stato di libertà anche un tunisino di 34 anni, senza fissa dimora. Lo stesso era stato sorpreso mentre sul Lungomare Tintori stava cedendo una dose di mezzo grammo di hashish a un turista della provincia di Firenze. L'acquirente è stato a sua volta segnalato alla competente Prefettura per uso di stupefacenti.