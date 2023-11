Si dimentica il freno a mano, furgone finisce alla deriva in mezzo al mare

Non credevano ai loro occhi i frequentatori più mattinieri della spiaggia di Igea Marina quando, in mezzo al mare all'altezza della clinica "Luce sul mare", hanno visto un furgone che galleggiava tra le onde. Diverse le segnalazioni arrivate alla Municipale di Bellaria e, sul posto, è intervenuta una pattuglia. Gli agenti hanno così potuto ricostruire che il mezzo, di proprietà di una ditta edile di Savignano, era stato parcheggiato nella serata di martedì in una strada laterale che dava sulla spiaggia. Il guidatore, con tutta probabilità, avrebbe lasciato il motore in folle e non avrebbe tirato il freno a mano. La pendenza della strada ha fatto sì che il furgone iniziasse a muoversi da solo arrivando sulla spiaggia fino alla battigia, e il mare agitato e l'alta marea hanno fatto il resto fino a quando non è rimasto incagliato. Il proprietario del mezzo è stato identificato dagli agenti che, allo stesso tempo, hanno chiesto l'intervento di una ruspa per riportare a riva il mezzo. Nel frattempo è scattato un salato verbale per la proprietà in aggiunta alle spese per la rimozione.