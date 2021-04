Si divertivano a sparare a salve contro un casolare, ma i residenti si allarmano: denunciati due ventenni

Due persone che sparavano in campagna in direzione di un casolare: è il contenuto di due segnalazioni che la Polizia aveva ricevuto nel giro di due giorni

Due persone che sparavano in campagna in direzione di un casolare: è il contenuto di due segnalazioni che la Polizia aveva ricevuto nel giro di due giorni, l'ultima giovedì sera intorno alle 20. E' per questo che una volante della Polizia di Stato è intervenuta in zona San Vito. La sera prima, sempre dalla stessa frazione, un residente aveva sentito degli spari e notato un’auto allontanarsi dal casolare mentre gli occupanti del mezzo esplodevano i colpi. Dopo aver effettuato un sopralluogo dell’area segnalata, gli operatori di Polizia tuttavia non erano riusciti a rintracciare i responsabili.

Giovedì sera, al contrario, la volante della Questura, dopo aver perlustrato le vie limitrofe all’area interessata dagli spari, ha trovato l'auto sospetta nei pressi di un bar- ristorante in via Tolemaide, con a bordo due ragazzi. I due, vistisi scoperti, hanno consegnato spontaneamente ai poliziotti l’arma che detenevano, ossia una pistola tipo scacciacani con tappo rosso. Uno dei due ragazzi ha subito spiegato che la pistola era di sua proprietà e che l’aveva acquistata on-line presso un negozio di San Marino. Hanno poi spiegato di essere andati al casolare abbandonato al fine di esplodere qualche colpo, riprendendo il tutto per poi postare il video sui social network. I giovani stessi, con i poliziotti, sono quindi andati sul luogo dell’accaduto dove venivano rinvenuti alcuni bossoli. Alla fine sono stati denunciati per “Accensioni ed esplosioni pericolose” e la pistola è stata sequestrata.