Si è spenta la storica Vincenza Riccardi Scassellati Sforzolini

La storica dell'arte Vincenza Riccardi Scassellati Sforzolini, autorevole studiosa della miniatura medievale, è scomparsa lunedì 10 aprile, giorno del suo 93esimo compleanno, a Bologna. I funerali si terranno domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 15:30, nella Cattedrale di Pennabilli (Rimini). Dal 1991 al 1997 ha diretto l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Cavaliere al merito della Repubblica italiana, è stata insignita dei titoli di Accademico dell'Accademia di San Luca e di Accademico Clementino dell'Accademia Clementina.

Nata a Pennabilli nel 1930, Vincenza Riccardi Scassellati Sforzolini si era laureata in Lettere all'Università di Bologna, dove ha anche conseguito il diploma di perfezionamento in Storia dell'arte medievale e moderna. È stata assistente straordinaria alla cattedra di Storia dell'arte presso la facoltà di Magistero della stessa Università. Ha tenuto l'insegnamento della Storia dell'arte prima nei Licei classici, poi nelle Accademie di Belle Arti. È stata Ispettore onorario per i Beni artistici e storici del Comune di Bologna.

La sua attività scientifica ha annoverato, fra le altre, numerose ricerche sulla miniatura medievale, soprattutto bolognese (in particolare il catalogo dei codici del Collegio di Spagna di Bologna del 1992); sulla decorazione sette-ottocentesca (con contributi al catalogo della mostra "Neoclassico a Trieste", 1990). Uno speciale riguardo ha avuto nei suoi studi l'opera dell'artista Antonio Basoli (Castel Guelfo 1774 - Bologna 1848), dal testo per la mostra "Architetture dell'inganno" (Bologna, 1992), alla cura del volume per la Spes (2000), all'edizione dell'autobiografia (curata con Fabia Farneti nel 2006), fino a "Antonio Basoli. Percorso nella sua vita artistica" (Carta Bianca, 2020). Si è occupata, in più occasioni, della storia dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, si cui è stata la prima direttrice. Ha curato il volume "L'Accademia di belle arti di Bologna" (Nardini, 1998).