Si è spento Massimo Menini, "Fotografo del mondo dei motori e non solo"

Si è spento nella notte tra venerdì e sabato, dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo, a 60 anni Massimo Menini grande appassionato di motori e fotografia che nel corso degli anni era diventato una presenza fissa dei paddock in occasione dei gran premi. Di Riccione, amava definirsi "Fotografo del mondo dei motori e non solo" e i suoi scatti erano molto apprezzati dai piloti del circus della MotoGp. Con la sua macchina fotografica era solito appostarsi nelle curve dell'autodromo in cerca dell'immagine migliore ed era sempre presente anche in occasione degli eventi collaterali che caratterizzavano gli appuntamenti misanesi delle gare. La sua simpatia era diventata leggendaria e, durante gli eventi sportivi e non solo, non mancava occasione per scambiare opinioni e battute durante le gare che si disputavano al Misano Circuit. Menini lascia la moglie Luisa e i figli Martina e Simone. I funerali si svolgeranno martedì 5 dicembre alle 15 presso la chiesa parrocchiale Stella Maris delle Fontanelle a Riccione.