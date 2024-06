Si infiamma la vigilia dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK

Tanto pubblico, già dal venerdì, sta creando i presupposti per un’edizione record dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK che a questo punto mira a superare abbondantemente le 70mila presenze pronosticate alla vigilia del weekend. I segnali sono chiari: sold out tutte le hospitality commerciali, così come le tribune dei fans Ducati e Yamaha, la partecipazione numerosa agli eventi in paddock e alla MWC Square, oltre ad un interesse fortissimo per il debutto del WorldWCR, il Campionato del Mondo FIM femminile che avrà la sua prima storica gara domani alle 11.50. In pista già dalle prove libere si intuisce che i duelli saranno ad altissimo livello in tutte le tre categorie in pista, coi piloti all’inseguimento dei leader: Bautista in SBK, Huertas in WorldSSP e Mogeda in WSSP300. Attesissimi tutti i piloti italiani, con Michele Pirro wild card WorldSBK, Nicolò Bulega, Andrea Locatelli, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Nicholas Spinelli, Axel Bassani e Michael Rinaldi. Domani alle 11.00 la Superpole e alle 14.00 gara 1 dell’Emilia-Romagna Round WorldSBK. Cinque le gare in programma nella giornata. Oggi dopo il secondo turno di prove libere il più veloce è Nicolò Bulega davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, poi Gardner, Iannone e Razgatlioglu.

Sarà la Banda giovanile Città di Rimini, diretta dal maestro Andra Brugnettini, ad eseguire l’inno d’Italia sulla griglia di partenza prima dell’inizio di Gara 2 del WorkdSbk, domenica alle 14:00. La formazione, che può variare dai 25 ai 35 ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni che frequentano o hanno frequentato la Scuola di Musica per Banda, è attiva dal 2012 e da allora si è esibita in numerose occasioni. In particolare, ha rappresentato la regione Emilia-Romagna in occasione di un importante evento svoltosi all’interno dell’EXPO di Milano 2015.

Save the date: 3 agosto 2024. Oggi è stata presentata la nuova edizione della CIV Racing Night, appuntamento imperdibile dell’estate coi piloti di SBK e SuperSport a sfidarsi sotto le luci artificiali di Misano World Circuit. Alla presentazione sono intervenuti i vertici della FMI, col Presidente Giovanni Copioli e il responsabile del settore velocità FMI Simone Folgori, con ospite d’eccezione il presidente mondiale della FIM Jorge Viegas e Andrea Albani, managing director MWC. Il poster ufficiale, presentato nella mattinata, è firmato dalla Drudi Performance.

“Abbiamo tante aspettative – ha detto Copioli – perché il successo dello scorso anno è ancora vivo nella memoria, con tanto pubblico e turisti arrivati dalla vicina Riviera - Abbiamo constatato come la corsa notturna amplifichi la grande crescita complessiva del CIV e in un impianto come MWC c’è l’opportunità di crescere ancora. Lavoriamo per arricchire la serata con nuove emozioni perché sia davvero una esperienza memorabile per i paertecipanti”. “Voi italiani siete incredibili – ha sottolineato Viegas – e nell’organizzare questi eventi siete un passo avanti. Sono stupito dalle immagini viste e l’intuizione è davvero ottima”. “La CIV Racing Night – ha detto Albani – è la sintesi di un percorso ormai solido, che abbina eventi ad accoglienza, esalta tutte le componenti del motorsport dando valore alle imprese, per offrire uno spettacolo di alto livello, con l’aggiunta di ciò che abbiamo nel DNA. MWC nacque nel 1972 pensando a eventi notturni e abbiamo rilanciato con successo quella intuizione. L’evento è cresciuto tanto insieme a tutto il CIV e ci attendiamo anche il 3 a gosto tanta gente”. “Questa è una lucida follia – le parole di Folgori – che negli anni è divenuta splendida realtà. Quando il motorsport aggiunge contenuti veri, dimostra sempre di attirare l’attenzione del grande pubblico. Ormai siamo uno degli appuntamenti importanti nella promozione turistica della Riviera. Quest’anno aggiungeremo nuovi elementi: la biglietteria online e dedicata alla serata, una festa finale e la possibilità ancor più ampia di scendere in griglia coi piloti. Sul fronte sportivo lavoriamo per wild card di prestigio”. Alla presentazione sono intervenuti anche i piloti Michele Pirro e Luca Ottaviani, che hanno ricordato l’emozione della gara notturna e le prestazioni sostanzialmente analoghe alle gare diurne e in completa sicurezza.