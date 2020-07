Si introduce nel parcheggio della Start e scassina la biglietteria automatica

Si è concluso con un paio di manette il tentativo di furto messo in atto, nella notte tra martedì e mercoledì, da parte di un 32enne di Cattolica all'interno del parcheggio della Start Romagna di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Rimini. Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, era riuscito ad eludere la sorveglianza del deposito mezzi e armato di piede di porco è salito a bordo di un'autobus. Con l'attrezzo da scasso ha poi scardinato la biglietteria automatica presente all'interno dell'autobus per fare man bassa delle monete custodite all'interno. Il rumore, però, ha messo in allarme il personale della vigilanza che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto si è precipitata una pattuglia dell'Arma e i militari, prima che il 32enne facesse altri danni, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. La refurtiva è stata restituita alla Star e il cattolichino, processato per direttissima, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e la multa di 300 euro con la sospensione della pena.

