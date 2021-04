Si mette a passeggiare lungo i binari, interrotta la circolazione dei treni

L'allarme è scattato nel pomeriggio di sabato quando, alla vigilia di Pasqua, è stata segnalata una persona che passeggiava tranquillamente lungo i binari della linea ferroviaria adriatica nei pressi della stazione di Riccione. Per precauzione la circolazione dei treni è stata sospesa e, allo stesso tempo, i carabinieri si sono precipitati sul posto alla ricerca dell'uomo. Poco dopo ad essere sorpreso sulla ferrovia è stato un 73enne bulgaro, già noto alle forze dell'ordine, che come se nulla fosse procedeva tranquillamente con la sua passeggiata. Fatto allontanare e dato il via libera alla ripresa della circolazione dei treni, lo straniero è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e allo stesso tempo sanzionato con una multa da 400 euro per la violazione delle normative anti-covid.