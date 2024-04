Si offre di aiutare un'automobilista e poi la deruba, bloccata mentre cerca di fare spese pazze con la carta di credito

L'offerta di aiuto per parcheggiare la propria aiuto si è trasformata in un incubo per un'automobilista che è stata derubata della propria borsa salvo, poi, trasformarsi in investigatrice e bloccare la malvivente che cercava di darsi alle spese pazze con la carta di credito sottratta. A chiedere aiuto alla Polizia di Stato, nella notte tra il 23 e il 24 aprile, è stata una ragazza che si trovava lungo viale regina Margherita. La giovane, in difficoltà per il parcheggio, è stata avvicinata da un'altra ragazza che si era offerta di aiutarla nella manovra. Nonostante il rifiuto dell'automobilista, quest'ultima si sarebbe infilata nell'abitacolo per poi impossessarsi della borsetta della vittima e scappare a bordo di una vettura in direzione di Riccione.

Poco dopo sul cellulare della derubata sono iniziati ad arrivare una serie di messaggi dalla banca che indicavano dei tentativi di pagamento con la carta di credito che si trovava nella borsetta rubata e che, subito dopo il furto, la vittima aveva avuto l'accortezza di bloccare. L'automobilista, quindi, si è precipitata nelle attività commerciali dove il bancomat era stato rifiutato e in una di queste ha individuato la ladra segnalandola al personale della Questura. Bloccata dagli agenti, la malvivente è stata identificata e denunciata a piede libero.