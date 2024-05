Si presenta in Tribunale armato di coltello, bloccato dal metal detector

Si è presentato in Tribunale con un coltello nel marsupio ma, una volta passato attraverso il metal detector, l'apparecchiatura ha individuato la lama che è costata una denuncia a piede libero per un 47enne straniero. L'uomo, un cittadino ucraino, è entrato nel Palazzo di Giustizia e, come da prassi, ha depositato il marsupio nell'apparecchiatura per rilevare metalli e oggetti pericolosi. I vigilantes dei Cittadini dell'Ordine e i militari dell'esercito che presidiano l'ingresso, attraverso lo schermo, hanno rilevato immediatamente che c'era qualcosa che non andava e hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato. Agli agenti l'uomo, che doveva ritirare alcuni documenti, ha tentato di giustificarsi spiegando che il coltello a serramanico di circa 18 centimetri gli serviva per mangiare. Nonostante questo, però, il 47enne è stato portato in Questura dove è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di armi e la lama è stata messa sotto sequestro.