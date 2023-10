Si presenta sotto casa della ex e la minaccia di morte nonostante il divieto di avvicinamento

Si apposta sotto casa della ex compagna e la minaccia di morte, nonostante fosse sottoposto da tempo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. E' successo a Pesaro, lo scorso 26 ottobre, quando la vittima ha denunciato tutto ai Carabinieri che hanno poi arrestato l'uomo. La donna, di origini Sudamericane, si era trasferita a Pesaro sul finire del 2022, per allontanarsi dalla casa dove conviveva con l’ex compagno, che in passato l'aveva aggredita fisicamente e minacciata di morte.

L’apice delle violenze era stato raggiunto all’inizio dell'estate passata, determinando un primo provvedimento giudiziario, con l’emissione, da parte del Tribunale di Rimini (competente per il luogo dove si erano verificati i fatti), di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla compagna. Il provvedimento però, non ha fermato l’uomo che, viste le reiterate violazioni della misura cautelare, è stato già arrestato in passato, ed è rimasto in carcere fino allo scorso settembre. Una volta libero, nonostante ancora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna, ha fatto di tutto per ritrovarla, riuscendoci il 23 ottobre scorso, quando l'ha nuovamente minacciata di morte.

A quel punto, la vittima ha dato l’allarme ai Carabinieri. Sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pesaro ad intervenire, inducendo l’uomo a fuggire per evitare un nuovo arresto. I Carabinieri, avvisata la locale Procura della Repubblica, hanno deciso di vigilare l’abitazione della donna, in attesa di una probabile nuova violazione del divieto di avvicinamento, che puntualmente si è verificata la sera del 26 ottobre. L’uomo infatti è stato sorpreso nelle vicinanze della casa della parte offesa, e questa volta è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.