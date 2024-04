Si ribalta col trattore nel campo, paura per anziano agricoltore

Tanta paura per un anziano agricoltore che, nel pomeriggio di lunedì, è stato travolto dal suo trattore mentre lavorava in un campo. L'uomo, un 80enne, si trovava nel proprio uliveto di Villa Verucchio nei pressi del cimitero quando, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 15 il mezzo agricolo si è ribaltato. L'agricoltore è rimasto incastrato ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco e i mezzi del 118 che, vista la situazione, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. L'80enne, rimasto sempre cosciente, è stato liberato dal personale del 115 che lo hanno affidato ai sanitari. Una volta stabilizzato il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasferito al "Bufalini" di Cesena per accertamenti. Sul posto, per ricostruire con esattezza quanto accaduto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Villa Verucchio.