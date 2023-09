Si rifiuta di pagare la stanza dell'hotel, intervengono i carabinieri e scoprono 1 etto di "fumo"

Erano a caccia di un cliente moroso i carabinieri che, sabato mattina, sono intervenuti in una struttura ricettiva di Cattolica dove un cliente si rifiutava di saldare la stanza e hanno invece trovato uno spacciatore. Il ragazzo, un 18enne di origini nordafricane, aveva prenotato la camera tramite il web scegliendo come opzione quella di pagare il conto direttamente nella struttura. Nonostante questo, e le ripetute insistenze dei gestori, il giovane si è rifiutato di saldare il conto per poi barricarsi all'interno della stanza. Dalla reception è quindi partita la richiesta d'aiuto al 112 e, anche quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il 18enne ha continuato a opporre resistenza per poi prendersela coi militari dell'Arma. Le divise sono così riuscite ad entrare nella camera occupata dal giovane che, secondo quanto emerso dalla perquisizione, nascondeva al suo interno 90 grammi di hashish. Per il 18enne sono scattate le manette con l'accusa di resistenza e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, lunedì mattina, è stato processato per direttissima.