Si rifiutano di esibire i documenti e aggrediscono i Carabinieri: arrestati

Intorno alle 04:00 della notte tra martedì e mercoledì a Cattolica, i carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile di Riccione, impegnati nelle ricerche dei due fuggitivi a seguito del rocambolesco inseguimento, hanno notato tre soggetti dell’est, due uomini e una donna, aggirarsi nei pressi di piazza Roosevelt. Il gruppo è stato quindi avvicinato e i militari hanno chiesto loro i documenti per procedere alla identificazione e al controllo.

La richiesta però non è stata ben gradita dal terzetto che, in preda a un veemente stato di agitazione, ha cominciato ad aggredire verbalmente i Carabinieri, rifiutandosi di fornire i documenti di identità. A quel punto si è reso necessario l’intervento di altri militari in supporto,dal momento che i tre erano passati dalle parole ai fatti spintonando i due Carabinieri. Dopo una breve colluttazione, i militari sono quindi riusciti a bloccare i tre, uno dei quali, nel frattempo, aveva anche tentato di liberarsi di un coltello a serramanico nascosto sollo il giaccone.

Condotti in caserma e sentito il pm di turno per i tre - una 45enne, un 46enne e un 39enne, i due uomini già noti alle forze dell'ordine - è scattato l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Per loro si sono aperte le porte delle camere di sicurezza della Compagnia, ove rimarranno fino alla mattinata di giovedì, quando compariranno davanti al Giudice del tribunale di Rimini per il rito direttissimo.