Si rimette al volante tre ore dopo il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: la denuncia è doppia

Si rimette al volante tre ore dopo il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: doppia denuncia per un automobilista fermato dalla polizia locale di Rimini. Anche al secondo controllo tasso alcolemico superiore a 0.8 mg/l

Fermato e sanzionato due volte per guida in stato di ebbrezza nel giro di tre ore. E’ il singolare episodio che si è verificato la scorsa notte nell’ambito dei controlli a contrasto della guida in stato di ebbrezza condotti dalla Polizia Locale di Rimini. Durante il presidio all’altezza di viale Principe di Piemonte, a Miramare, il personale della squadra giudiziaria in servizio nel turno 1-7 hanno fermato e ritirato le patenti a dieci automobilisti, tutti con un tasso alcolemico compreso tra 1 e 1.30, quindi superiore al limite di 0.8 mg/l che fa scattare la sanzione penale.

Tra i dieci automobilisti anche un uomo trovato con tasso alcolemico pari a 1.30 che, a seguito del ritiro immediato della patente, ha lasciato la sua auto parcheggiata in zona. Dopo circa tre ore però l’uomo si è ripresentato sul posto, è risalito in auto e si è messo alla guida. Un secondo veicolo civetta della polizia locale ha però intercettato l’uomo e lo ha nuovamente fermato: nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida senza patente (art. 216 della codice della strada) e, sottoposto ad altro test alcolemico, è risultato ancora con un livello superiore al consentito, pari cioè a 0.83 mg/l, facendo quindi scattare una ulteriore denuncia.