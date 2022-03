Si rinnova la flotta del 118: consegnati 6 nuovi mezzi di soccorso

Da oggi il 118 potrà spostarsi in città con nuove auto di ultima generazione, a basso consumo e a basse emissioni inquinanti. Sei mezzi (Honda CRV full hybrid) che si aggiungeranno alla flotta dell'Ausl della Romagna, ammodernando il parco veicoli a disposizione, per un servizio di pronto soccorso sempre più efficiente. Alla presentazione di mercoledì mattina in piazza Cavour c'erano i privati coinvolti nel progetto: Paolo Ricci del concessionario Ricci Due Rimini, Armando d’Alessandro di Honda Italia, Luigi Girometti e Giovanni Calafiore di Safety Car, che si è occupata dell’allestimento dei mezzi. "Soprattutto - ha commentato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - c'era una squadra di operatori del 118, donne e uomini che voglio ancora una volta ringraziare per il loro indispensabile contributo a sostegno della nostra comunità". "Abbiamo consegnato le nuova automediche all'Ausl Romagna - ha spiegato Paolo Ricci, titolare della concessionaria Honda - anche in questo periodo caratterizzato da una difficoltà nel reperire nuovi mezzi. Grazie al supporto dell'allestitore Safety Car, inoltre, è stato possibile allestirle in pochissimo tempo".