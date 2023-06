Si scalda la Superbike: parate dei piloti in bicicletta sulle strade tra Misano e Portoverde

Primo assaggio di Superbike sulle strade tra il circuito di Misano e Portoverde che, nella mattinata di giovedì, hanno fatto da cornice al WorldSBK Media Event. Un tour in bici, a cui hanno partecipato i piloti Alex Lowes (Kawasaki Racing Team), Phillip Oettl (GoEleven Ducati), Niccolò Bulega (Aruba.it Ducati SSP), Marcel Schroetter, Mirko Gennai (Team BR Corse Yamaha), che dal negozio Tecnobike nella MWC Square si è snodato lungo l’EcoVia del Conca fino a Portoverde, per poi proseguire lungo l’EcoVia del Mare per poi arrivare al Ristorante Lido Riviera. Al termine della pedalata di 7 chilometri, i centauri si sono concessi un bagno di folla con una sessione di autografi dedicata ai tifosi.