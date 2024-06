Si scatena la rissa: nel bar volano sedie, bicchieri e tavoli. Un giovane in manette

Ci sarebbe stato il furto di un paio di occhiali di marca dietro la violenta lite che, nella serata di sabato, ha visto un bar di Misano Adriatico venire devastato con un 23enne arrestato dai carabinieri. Il caos è scoppiato intorno alle 22 nei pressi del locale a ridosso della Statale 16 quando, all'improvviso, gli animi si sono accesi e sono iniziati a volare sedie, tavoli e bicchieri ed è stato chiesto l'intervento dei carabinieri. Mentre i militari dell'Arma stavano arrivando, a causa di uno dei colpi ricevuti, la vetrina del bar è andata in frantumi. Al loro arrivo i carabinieri sono riusciti a bloccare, non senza fatica, il 23enne che è stato arrestato per resistenza e per il furto degli occhiali mentre un amico del giovane è riuscito a scappare facendo perdere le sue tracce. Il ragazzo, originario di Matera e residente in Svizzera, si trovava in Riviera come lavoratore stagionale. Difeso di fiducia dall'avvocato Maria Riveccio, nella mattinata di lunedì è comparso in Tribunale per il processo per direttissima. Il legale dell'imputato, risultato essere incensurato, ha chiesto i termini a difesa e la messa alla prova col giudice che, dopo aver convalidato l'arresto, lo ha rimesso in libertà. Sono in corso le indagini per identificare il secondo ragazzo implicato nella lite.