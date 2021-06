Si sente a male a scuola per avere bevuto troppo alcol: 16enne portato in ospedale

I carabinieri stanno indagando per capire se qualcuno possa avere delle responsabilità in quanto accaduto

E' crollato a terra mentre stava andando in bagno, appena uscito dalla classe. Uno studente 16enne di una scuola della provincia di Rimini si è sentito male venerdì mattina nel plesso scolastico, in seguito a un abuso di sostanze alcoliche.

Il giovane era infatti ubriaco e già quando ha messo piedi nella scuola faticava a stare in piedi. Poco dopo le 9 ha chiesto di potere andare in bagno e appena fuori dalla classe non ha più retto. L'insegnante si è subito accorta di quanto stava accadendo e ha chiesto l'aiuto dei sanitari del 118. E' stato anche fatto arrivare l'elisoccorso da Cesena, ma non ne è stato poi necessario l'intervento. Lo studente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini, dove adesso è ricoverato non in pericolo di vita.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che stanno indagando per capire dove il giovane si è procurato l'alcol e se in qualche modo qualcuno possa essere responsabile di quanto accaduto.