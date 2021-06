Si sente male durante il bagno in mare con gli amici: giovane in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di sabato in spiagga a Rimini, all'altezza del Bagno 66A, dove poco prima delle 17 una ragazza si è sentita male dopo essere entrata in acqua

Attimi di paura nel pomeriggio di sabato in spiagga a Rimini, all'altezza del Bagno 66A, dove poco prima delle 17 una ragazza si è sentita male dopo essere entrata in acqua. A raccontare quanto successo è il marinaio di salvataggio che ha assistito la giovane, Stefano Simoni: "Ero appena rientrato a riva dopo il consueto monitoraggio in mare col moscone di soccorso, quando sono stato allertato da un bagnante che stava aiutando la propria amica, una 23enne di San Marino - spiega il marinaio - La ragazza si era immersa in acqua per fare un bagno insieme ai propri amici, ma durante la fuoriuscita dall'acqua, in prossimità della battigia, ha accusato instabilità psicofisica. L'amico, preoccupato, mi ha immediatamente allertato e sono prontamente accorso".

La ragazza era in stato di shock, ma non ha mai perso coscienza. E' stata adagiata sul bagnasciuga e, in via precauzionale, è stata allertata la centrale operativa del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza. La 23enne è stata quindi portata all'ospedale di Rimini per i controlli del caso e per individuare le cause del malessere accusato.