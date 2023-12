Si sente male in strada e va in arresto cardiaco, salvato grazie a un Vigile del fuoco fuori servizio

La prontezza e la formazione di un Vigile del fuoco, mentre si trovava fuori servizio, ha permesso di salvare la vita a un 70enne colto da arresto cardiaco mentre si trovava in strada, poco distante dalla Marecchiese. Il fatto è accaduto nella serata di domenica (17 dicembre) attorno alle 19: Davide Bartolini, Vigile del fuoco da 14 anni oggi in forza al distaccamento di Novafeltria, residente a Talamello, si stava recando in auto a prendere la figlia in arrivo con il bus, quando lungo la strada si accorge di una situazione di emergenza. Un uomo è steso a terra privo di sensi, è una ragazza che si avvicina al Vigile del fuoco per chiedere aiuto: “Il signore, che tra l’altro conosco sin da quando sono ragazzino – racconta il Vigile del fuoco -, era a terra e si è resa necessaria una manovra di soccorso d’emergenza. Era in auto con il figlio, si era da poco fermato, quando all’improvviso ha perso i sensi ed è caduto a terra”.

La prontezza del Vigile del fuoco è stata determinante: in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, giunta sul posto poco dopo, nella fase iniziale e per lunghi 40 minuti ha contribuito a stabilizzare le condizioni dell’uomo, che è poi partito per raggiungere l’ospedale Infermi di Rimini. Il 70enne si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in stato di coma farmacologico, ma le sue condizioni sono stabili. Davide Bartolini racconta: “Alle 23 ho poi ricevuto una telefonata di ringraziamento per quanto fatto, ma ho semplicemente aiutato una persona, ho fatto il mio dovere: ho applicato gli insegnamenti dei numerosi corsi, non siamo di certo noi a sostituirci ai medici che sono indispensabili con il loro lavoro e la professionalità, ma ho cercato di gestire nell’immediato un quadro che era d’emergenza. Spero che il signora possa riprendersi al più presto”.