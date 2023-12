Si spaccia per agente segreto e spilla quasi 190mila euro a un facoltoso albergatore

Un raggiro macchiavellico quello che avrebbe escogitato una 51enne torinese, finita a processo per truffa, per ingannare un facoltoso albergatore 70enne del riminese al fine di spillargli 186mila euro tra contanti e gioielli. I due si erano conosciuti nella struttura ricettiva dell'imprenditore dove, la donna, si era recata come cliente e secondo il racconto della vittima erano entrati in confidenza. Una situazione che aveva permesso alla 51enne di dare il via al raggiro vantando una doppia laurea, in medicina e matematica, oltre a spacciarsi come appartenente ai servizi segreti e dedita, per un alto commissario dell'intelligence europeo, a viaggiare su voli militari per agire in zone di guerra con missioni segrete. Un teatrino che aveva convito il 70enne di come la donna fosse in possesso di informazioni riservate sul genero dell'albergatore che, a suo dire, era coinvolto in "affari sporchi" e che solo la 51enne grazie alle suo conoscenze poteva salvarlo.

Secondo la presunta truffatrice, infatti, l'uomo aveva dei legami con la criminalità organizzata e, ovviamente dietro pagamento, la donna si era offerta di attivare guardie del corpo e professionisti dell'intelligence per vigilare in maniera discreta sui familiari dell'albergatore in maniera tale da tenerli al riparo da eventuali ritorsioni della malavita. Il 70enne era così caduto nella trappola e, in varie tranche, aveva consegnato alla donna il denaro fino a quando i famigliari erano venuti a conoscenza dei versamenti fatti dal congiunto ed erano riusciti ad aprirgli gli occhi. L'albergatore, al quale era stato paventato dalla sedicente agente segreto anche l'arresto del genero da parte della polizia, aveva così denunciato la donna che adesso è a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini.