Si spegne il semaforo sulla Marecchiese, incrocio presidiato dalla Municipale

Proseguono i lavori di riqualificazione del semaforo presente all’intersezione tra via Trasversale Marecchia e la Marecchiese: per consentire la conclusione dell’intervento, sono previste limitazioni alla viabilità e possibili rallentamenti nelle giornate di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 marzo 2022. L’impresa “La Semaforica” di Padova, incaricata dei lavori, dovrà infatti effettuare la sostituzione delle linee elettriche, delle lanterne semaforiche e l’installazione della nuova centralina nonché delle spire magnetiche, operazioni che renderanno necessario lo spegnimento del semaforo in varie fasi. L’impianto, di conseguenza, non funzionerà indicativamente dalle ore 14 alle 17 di lunedì 7, dalle 9 alle ore 12 di martedì 8 e di mercoledì 9 marzo, ma problematiche al traffico dovute alle interferenze con i lavori potrebbero verificarsi anche in altri orari. La Polizia locale, in ogni caso, sarà presente per garantire il deflusso della viabilità e la sicurezza dell’incrocio.



La riqualificazione dell’impianto semaforico di via Marecchiese rientra in un intervento più generale di efficientamento energetico e rinnovamento dell’illuminazione pubblica, che riguarda anche la strada provinciale Santarcangelese nel tratto da via Celletta dell’olio a via Giove – dove i lavori sono in fase di avvio – nonché via del Coppo, dove i vecchi corpi illuminanti saranno sostituiti con lampade led ad alta efficienza e verranno adeguati anche i relativi sostegni. La spesa complessiva di 260.000 euro è finanziata per intero dal contributo attribuito al Comune dal Ministero dell’Interno per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.