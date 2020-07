Si spoglia in piena Marina Centro e da in escandescenza

Attimi di follia, nel tardo pomeriggio di lunedì, a Marina Centro con una straniera che ha iniziato a dare in escandescenza per poi spogliarsi e gettare in strada i vestiti delle valigie. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 18 all'altezza dell'hotel Savoia lungo viale Vespucci quando una donna, di nazionalità brasiliana, per motivi ancora in corso di accertamento ha iniziato a urlare frasi sconnesse. Nel suo delirio ha poi incominciato a spogliarsi, rmanendo solo con un body, e a gettare alla rinfusa sul marciapiede il contenuto di due valige il tutto sotto gli occhi dei turisti e dei passanti esterefatti. E' stato dato l'allarme e, sul posto, sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che hanno cercato di far ragionare la straniera senza tuttavia riuscirci. Alla fine è stato chiesto l'intervento del 118 coi sanitari che, arrivati in viale Vespucci, hanno preso in carico l'esagitata.

