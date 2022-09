Si taglia le vene a scuola, studentessa minorenne trasportata d'urgenza in ospedale

Momenti di paura in un istituto superiore riminese dove, nella mattinata di venerdì, una studentessa minorenne ha compiuto un gesto di autolesionismo. Secondo quanto emerso, si omettono tutti i particolari per non rendere riconoscibile la ragazzina, la giovane che frequentava il primo anno intorno alle 9.30 sarebbe uscita dall'aula per recarsi in bagno. Poco dopo è stata ritrovata con le braccia e le vene tagliate mentre perdeva sangue. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta l'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. La studentessa è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove non sarebbe in pericolo di vita, mentre i militari dell'Arma hanno svolto gli accertamenti di rito.