"Siamo bravi ragazzi in vacanza", trovati con una scorta di hashish e cocaina

"Siamo bravi ragazzi in vacanza" hanno sostenuto due giovani che, nella notte tra giovedì e venerdì, sono stati fermati per un controllo dal personale delle Volanti della Questura di Rimini e trovati in possesso di una scorta di hashish pronta per essere spacciata. I ragazzi, entrambi 23enni, erano stati notati dalla pattuglia in viale Rimembanze nei pressi di una lavanderia automatica. Il loro atteggiamento ha insospettito le divise che hanno deciso di controllarli. Nonostante la scusa plausibile, il forte nervosismo dei giovani a una normale identificazione ha reso le divise ancora più sospettose. Perquisiti, nel marsupio di uno sono spuntati due panetti di hashish da 20 grammi e un pacchetto di sigarette contenente 11 dosi di cocaina. Il controllo è stato così esteso anche alla stanza dell'albergo deove alloggiavano con altri due coetanei dove sono spuntati altri 60 grammi di hashish e un bilancino di precisione. I quattro, residenti a Bologna ma originari di Cuba, del Perù della Romania e un italiano, sono stati arrestati. Dopo una notte in camera di sicurezza, sono stati processati per direttissima con l'accusa di detenzione e spaccio in concorso.