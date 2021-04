"Siamo nati per camminare", gli studenti al passo della mobilità sostenibile

Anche il comune di San Giovanni in Marignano aderisce al progetto "Siamo nati per camminare". Dal 3 al 14 maggio gli studenti si impegneranno per valorizzare la sostenibilità negli spostamenti casa-scuola. “Siamo nati per camminare” è un progetto della Regione Emilia-Romagna rivolto ai bambini e ai genitori delle scuole primarie per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola. I Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas), dove presenti, ed i Comuni svolgono a livello locale il ruolo di promotori della campagna, che si svilupperà con il protagonismo dei bambini e il coinvolgimento delle famiglie. Il progetto è promosso dal CTR, Educazione alla Sostenibilità di ARPAE, che coordina la Rete Regionale dei CEAS, ed è sviluppato dal Centro Antartide e parallelamente a Milano dall’Associazione Genitori Antismog. Per tutti gli aderenti vengono messi a disposizione gratuita dei materiali grafici coordinati in formato digitale rivolti ai bambini, ai genitori e alle scuole.

Il titolo di questa edizione sarà “Un passo dopo l'altro. Dal quartiere al mondo”. Lo scorso lunedì è intercorsa una riunione tra l’Assessore alla Pubblica Istruzione Michela Bertuccioli, la Dirigente Scolastica Nadia Vandi, gli insegnanti referenti del progetto ed il presidente dell’Associazione Scuolinfesta Marco Morelli con lo scopo di individuare e coordinare le modalità di svolgimento del progetto da trasmettere in seguito a tuti gli insegnanti della Scuola Primaria.

Il progetto sarà attivo dal 3 al 14 maggio (escluso sabato 8 maggio) attraverso una serie di azioni.

In primo luogo verrà trasmessa una lettera firmata dal sindaco a tutti i genitori in cui si invita a partecipare al progetto e in cui si sottolinea l’importanza del muoversi a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. Verranno coinvolti tutti i bambini della scuola primaria facendo loro compilare e decorare una cartolina digitale nella quale potranno anche raccontare e descrivere le esperienze con i propri vicini di casa in relazione al tema proposto “Dal quartiere al mondo”. Verranno poi invitati i bambini ad utilizzare mezzi sostenibili nel tragitto casa-scuola che saranno censiti per tutta la durata dell’iniziativa.

Al termine delle due settimana verrà organizzata la premiazione dell’iniziativa. I primi 30 bambini che raggiungeranno il numero maggiore di spostamenti sostenibili verranno premiati con 30 mantelline che il Comune di San Giovanni in Marignano riceve in dono dall’Associazione “Cattolica per la Scuola” che ha pensato di mettere a supporto di questo progetto. Le tre classi più virtuose riceveranno in dono un bulbo per ogni alunno che verrà predisposto dall’Associazione Scuolinfesta Aps. Verranno poi assegnati dei buoni spendibili presso la cartolibreria “Magna Carta” di San Giovanni in Marignano e nello specifico: 1° classe classificata € 100,00; 2° classe classificato € 50,00

“In questo periodo molto delicato- sottolinea l’Amministrazione Morelli- in tanti hanno riscoperto il valore della mobilità sostenibile che apporta benessere a chi la pratica e all’ambiente circostante. Aderiamo da anni al progetto regionale perché crediamo sia fondamentale non cedere mai sui messaggi fondamentali per la salute e il benessere diffuso. A renderci più forti e decisivi è indubbiamente la preziosa collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale e le associazioni come Scuolinfesta. Un ringraziamento speciale all’Associazione Cattolica per la Scuola che con la sua donazione ha contribuito nell’arricchimento di questa esperienza. Ora attendiamo l’adesione da parte dei bambini e delle loro famiglie, convinti che come sempre sapranno cogliere questa bella opportunità per sostenere e promuovere insieme il bene di tutti.”