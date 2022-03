“Siamo nati per camminare”, la media Franchini aderisce alla campagna per andare a scuola a piedi

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Santarcangelo aderisce alla campagna della Regione Emilia-Romagna "Siamo nati per camminare": ad accogliere l'appello del Comune sono stati 73 studenti della scuola media Franchini, che da oggi (lunedì 28 marzo) a venerdì 8 aprile andranno a scuola esclusivamente a piedi, in bicicletta o in autobus. L'iniziativa – promossa e coordinata dal Centro tematico regionale Educazione alla sostenibilità di Arpae e dalla Regione – vedrà quindi i ragazzi approcciarsi al percorso casa-scuola in un'ottica di sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Nell'edizione 2022, intitolata “A che gioco giochiamo”, la strada diventa uno spazio di gioco, stimolo alla socialità e allo sviluppo psicofisico dei bambini, chiamati a riflettere sul contesto urbano e sugli spazi pubblici come fattore determinante per la qualità della vita dell’intera comunità.





“Lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola è tra i temi maggiormente sentiti da questa Amministrazione comunale” sottolineano la vice sindaca con delega alla Mobilità Pamela Fussi e l'assessora alla Scuola e ai servizi educativi, Angela Garattoni, ringraziando gli studenti che partecipano all’iniziativa. “L’adesione alla campagna regionale si collega infatti alle altre numerose iniziative già messe in campo in questi anni – aggiungono Fussi e Garattoni – che hanno come denominatore comune la cultura della sostenibilità, la lotta all'inquinamento e agli sprechi, la promozione di stili di vita salutari per sé e per l'ambiente: dalle strade scolastiche alla mensa con prodotti sostenibili, dal piedibus agli erogatori di acqua per la riduzione del consumo di plastica, fino ad arrivare alle iniziative partecipate con gli studenti per una città più accessibile e inclusiva”.