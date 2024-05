"Siamo Pari", il teatro e il centro anti-violenza entrano in classe per educare alla parità di genere

Il teatro e le operatrici del Centro anti-violenza entrano in classe a Cattolica per educare alla cultura del rispetto, del riconoscimento delle diversità e della parità di genere. È il progetto “Siamo pari”, appena concluso, che ha coinvolto più di una 70ina tra alunne e alunni di tre classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Cattolica. Un percorso laboratoriale che tramite confronti tra ragazzi, ragazze e operatrici, giochi ed esperienze teatrali collegati al mondo dell’adolescenza e a problematiche come ad esempio il bullismo, vuole promuovere il contrasto alla violenza di genere.

“Questo progetto è uno strumento educativo e formativo molto importante ed efficace – spiega l’assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini – Ha gettato un seme nel percorso di crescita dei nostri alunni e alunne che tramite i laboratori teatrali si sono messi in gioco, sperimentando se stessi e anche le modalità relazionali tra compagni e compagne. È in questa fase della vita dei giovani che dobbiamo intervenire per educare alla parità di genere, all’accettazione dell’altro, della diversità. Si sta facendo un lavoro importantissimo per la formazione di una cittadinanza consapevole, a partire dai banchi di scuola. Ma questo è solo uno dei tanti tasselli che come Amministrazione stiamo mettendo in campo per il contrasto alla violenza di genere e all’uguaglianza tra le persone”.

Il progetto è stato finanziato dalla regione Emilia-Romagna, coordinato dal Comune di Cattolica per i 9 istituti comprensivi dell’intero distretto sud di Riccione e curato dall’associazione Mondo Donna come gestore del Centro antiviolenza Chiama ChiAma. I laboratori sono stati realizzati in collaborazione con l'associazione Teatro Cinquequattrini e la sua referente Silvia Giorgi.

Il progetto “Siamo pari” non finisce qui e riprende il prossimo settembre con un laboratorio teatrale gratuito aperto agli stessi alunni e alunne che hanno seguito il corso a scuola, ma anche ad altri giovani interessati a partecipare. Per info: telefonare ad Associazione Chiama ChiAma 3397331603.