"Siamo state molestate dagli alpini", altre donne denunciano i comportamenti durante l'adunata

Nuovo capitolo della vicenda sulle presunte molestie da parte degli alpini durante l'adunata a Rimini della scorsa primavera. Archiviata l'unica denuncia presentata all'indomani dell'evento e la contromossa dell'Ana, l'associazione che riunisce le penne nere, altre 10 donne hanno sporto querela sostenendo di essere state molestate. Le denucie sono state presentate nei primissimi giorni di agosto ossia a poche ore dalla scadenza dei 90 giorni previsti dalla Legge per effettuare questi atti. La Procura ha quindi aperto i fascicoli di rito, alcuni per molestie mentre per altri è ancora in corso la qualificazione del reato, e sono in corso le indagini per accertare la veridicità di quanto affermato dalle presunte vittime. Nel frattempo l’Associazione Nazionale Alpini ha deciso di procedere per vie legali nei confronti di chi “ha diffamato il buon nome degli Alpini”, a seguito del polverone che si è innescato nei giorni successivi al raduno.